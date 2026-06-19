RPX Gold: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

RPX Gold hat am 17.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei RPX Gold ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at