RPX Gold verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

RPX Gold hat am 07.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

RPX Gold vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,020 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at