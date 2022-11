Rritual Superfoods öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rritual Superfoods präsentierte in der am 31.10.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,150 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0,150 CAD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 0,09 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 55,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Rritual Superfoods 0,20 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 0,040 CAD ausgegangen, während der Umsatz auf 5,10 Millionen CAD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at