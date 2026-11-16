RS Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

RS Technologies lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 141,70 JPY. Im Vorjahresviertel hatte RS Technologies 108,43 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,58 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24,43 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at