RS Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

RS Technologies präsentierte in der am 09.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 77,83 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 76,77 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,71 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at