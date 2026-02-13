RSD Finance: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

RSD Finance hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 6,98 INR gegenüber 1,97 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 159,9 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 49,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 314,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at