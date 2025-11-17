|
RSD Finance hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
RSD Finance hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 2,15 INR. Im letzten Jahr hatte RSD Finance einen Gewinn von 4,56 INR je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RSD Finance in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 73,19 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 84,7 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 316,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.
