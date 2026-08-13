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13.08.2026 06:31:29
RSD Finance informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
RSD Finance hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 6,66 INR gegenüber 5,98 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,30 Prozent auf 142,9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 144,8 Millionen INR gelegen.
Redaktion finanzen.at
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