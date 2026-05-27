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27.05.2026 06:31:29
RSD Finance legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
RSD Finance gab am 25.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,48 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,880 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Mit einem Umsatz von 59,6 Millionen INR, gegenüber 373,1 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 84,02 Prozent präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 11,63 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 13,96 INR je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahr hat RSD Finance im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 65,59 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 449,06 Millionen INR im Vergleich zu 1,31 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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