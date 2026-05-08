08.05.2026 06:31:29

RSWM mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

RSWM ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat RSWM die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 7,18 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,310 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,10 Prozent auf 11,42 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12,56 Milliarden INR gelegen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 11,04 INR beziffert, während im Vorjahr -8,500 INR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 45,54 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 4,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem RSWM 47,86 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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