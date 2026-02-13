RSWM: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

RSWM hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1,960 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,77 Prozent auf 10,91 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,96 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at