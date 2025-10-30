|
RTA Laboratuvarlari Biyolojik Urunler Ilac ve Makina Sanayi Ticaret öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
RTA Laboratuvarlari Biyolojik Urunler Ilac ve Makina Sanayi Ticaret hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,11 TRY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RTA Laboratuvarlari Biyolojik Urunler Ilac ve Makina Sanayi Ticaret -0,200 TRY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat RTA Laboratuvarlari Biyolojik Urunler Ilac ve Makina Sanayi Ticaret im vergangenen Quartal 52,1 Millionen TRY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RTA Laboratuvarlari Biyolojik Urunler Ilac ve Makina Sanayi Ticaret 41,8 Millionen TRY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
