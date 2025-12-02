RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|
02.12.2025 10:10:00
RTL: Sendergruppe streicht rund 600 Stellen in Deutschland
Die RTL-Gruppe möchte nach eigenen Angaben etwa jeden zwölften Beschäftigten loswerden. Durch einen Sozialplan will das zu Bertelsmann gehörende Medienunternehmen betriebsbedingte Kündigungen aber »möglichst vermeiden«.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RTLmehr Nachrichten
|
17:58
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Handel: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
12:44
|WDH/ROUNDUP 2/Schwacher Werbemarkt: RTL Deutschland streicht 600 Stellen (dpa-AFX)
|
12:27
|XETRA-Handel: MDAX verbucht am Dienstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
11:01
|ROUNDUP 2/Schwacher Werbemarkt: RTL Deutschland streicht 600 Stellen (dpa-AFX)
|
10:28
|RTL Deutschland baut rund 600 Stellen ab (Dow Jones)
|
10:10
|TV: RTL streicht rund 600 Stellen in Deutschland (Spiegel Online)
|
10:10
|RTL: Sendergruppe streicht rund 600 Stellen in Deutschland (Spiegel Online)