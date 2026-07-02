RTL-Aktie: Ausbau von NFL-Angebot - Rechte für Sky statt DAZN

Die RTL-Gruppe und die amerikanische Football-Liga NFL haben ihre TV-Partnerschaft bis zum Saisonende 2028/29 verlängert und zudem deutlich ausgebaut.

Das Medienunternehmen erwarb auch bisher bei DAZN liegende Pay-TV-Rechte und zeigt künftig einige Spiele beim jüngst gekauften Bezahlsender Sky.

Möglich macht das die Übernahme des Pay-TV-Senders Sky durch die RTL Group, die seit dem 1. Juni offiziell abgeschlossen ist. "Erstmals können wir Fans ein integriertes Angebot über Free-TV, Pay-TV und Streaming innerhalb einer Partnerschaft bieten", kommentierte NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth. "Das schafft mehr Sichtbarkeit für die NFL, mehr Orientierung für die Fans und ermöglicht es uns, unterschiedliche Zielgruppen noch gezielter anzusprechen."

So sieht das NFL-Angebot aus

Am Sonntag zeigt RTL weiterhin zwei Spiele live im Free-TV (19.00 und 22.00 Uhr). Parallel ist auf dem kostenpflichtigen Portal RTL+ um 19.00 Uhr eine weitere Partie zu sehen, während Sky das Angebot mit zwei zusätzlichen Einzelspiel-Übertragungen ergänzt. Hinzu kommen ab der kommenden Saison die wöchentlichen Night Games, die sowohl im Free-TV bei RTL als auch bei Sky zu sehen sind. Komplettiert wird das Rechtepaket durch die NFL International Games in Europa.

Zum Angebot der neuen Partnerschaft gehört auch ein neuer NFL-Sender bei Sky, der mit Beginn der Regular Season rund um die Uhr Football-Inhalte ausstrahlt. Kern des 24-Stunden-Programms ist sonntags ab 19.00 Uhr die amerikanische Original-Konferenz NFL "RedZone", wie es in der Mitteilung heißt. Eine deutschsprachige Konferenz, die jeden Sonntag ab 19.00 Uhr für sieben Stunden sendet, läuft zudem bei Free-TV-Sender Nitro.

"Wir bieten künftig jedem NFL-Fan das passende Angebot", sagte RTL-Geschäftsführerin Inga Leschek. "Damit entsteht das größte NFL-Angebot, das es in Deutschland je gab." Die RTL-Gruppe hatte 2023 ProSiebenSat.1 als deutscher Free-TV-Partner abgelöst.

DAZN behält den NFL Game Pass

Bereits im März hatte die NFL überraschend verkündet, dass der noch zwei Jahre laufende Fünfjahresvertrag mit DAZN endet. Der Streaming-Dienst hatte bis zum Ende der Saison 2025/26 einzelne Spiele und die deutschsprachige Konferenz gezeigt.

DAZN behält im Angebot aber den sogenannten NFL Game Pass. In diesem sind alle NFL-Einzelspiele mit US-Originalkommentar und die Konferenz "RedZone" enthalten.

"Als exklusive globale Plattform für den NFL Game Pass bietet DAZN das umfassendste NFL-Erlebnis auf dem Markt", sagte ein Sprecher. "Mit dem NFL Game Pass auf DAZN können Fans jedes Spiel live und auf Abruf verfolgen, inklusive 'RedZone', der Playoffs und des Super Bowl, alles an einem Ort."

Im XETRA-Handel notiert die RTL-Aktie zeitweise 0,32 Prozent tiefer bei 31,35 Euro.

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BERLIN (dpa-AFX)