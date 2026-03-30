RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|Übernahmefantasie
|
30.03.2026 09:55:00
RTL-Aktie im Plus: Spekulationen um Sky-Deal geben Aktie Rückenwind
Für die Aktien von RTL gibt es am Montag Nachfrage. Via XETRA steht zeitweise ein Plus von 1,26 Prozent an der Kurstafel, zuletzt notierte die Aktie bei 36,05 Euro.
Im Fokus stand ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, wonach der Medienkonzern Zugeständnisse für die geplante Übernahme von Sky Deutschland machen will. Diese könnten bereits am Freitag eingereicht werden, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf Kreise.
RTL will derzeit sein Streaming-Geschäft unter der Marke "RTL+" stärken und mit Sky neben den TV-Sendern auch die Streaming-Aktivitäten bündeln. Die EU-Kommission prüft zurzeit den Zusammenschluss, da bei größeren Übernahmen mögliche Wettbewerbsprobleme ausgeschlossen werden müssen.
In dem Bericht heißt es, als mögliches Zugeständnis gelte die Auslagerung der Werbevermarktungs-Sparte von RTL.
/tih/nas
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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Bildquelle: Eric Streichen
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