RTL-Aktie in Grün: Übernahme von Sky Deutschland vor Prügfung durch EU
Wie es auf der Webseite der Kommission heißt, läuft die vorläufige Frist bis zum 8. April.
"Die RTL Group bestätigt, dass sie die Europäische Kommission gemäß der EU-Fusionskontrollverordnung offiziell über die geplante Übernahme von Sky Deutschland (DACH) informiert hat", teilte das Unternehmen mit. Die Bertelsmann-Tochter hatte den Kauf von Sky Deutschland im Juni 2025 angekündigt.
RTL arbeite "konstruktiv mit der EU-Kommission zusammen und ist zuversichtlich, die wettbewerbsrechtliche Genehmigung zu erhalten und die Transaktion im ersten Halbjahr 2026 abzuschließen", so das Unternehmen weiter.Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die RTL-Aktie zeitweise 1,22 Prozent höher bei 37,30 Euro.
DOW JONES
