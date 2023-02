RTL-Aktie in Rot: Änderungen bei RTL Deutschland - Stellenabbau und Zeitschriftgeschäft

RTL Deutschland will sich in seinem Zeitschriftengeschäft neu aufstellen.

Wie die Bertelsmann-Tochter mitteilte, sollen Kernmarken aus dem Hause Gruner + Jahr mit Investitionen gestärkt werden, andere Titel verkauft oder eingestellt werden. Betroffen seien 700 Stellen, davon 200 durch Verkäufe und 500 durch Sparmaßnahmen.

RTL will die Kosten im Zuge der Neuaufstellung in allen Bereichen senken, sowohl bei den Verwaltungsfunktionen und der IT als auch bei Räumlichkeiten und in den Redaktionen. Am Standort Hamburg werden somit 500 Stellen wegfallen.

Die Kernmarken Stern, GEO, Capital und Stern Crime sollen wegen Synergien mit den TV-Redaktionen von RTL künftig in der RTL News GmbH geführt werden. Die übrigen Kernmarken Brigitte, Gala, Schöner Wohnen, Häuser, Couch, Eltern (Digital), Chefkoch (Digital), GEOlino und GEOlino mini verbleiben in der Gruner + Jahr Deutschland GmbH und verschiedenen Tochtergesellschaften. Sie sollen vereinzelt mit dem TV- und Streaming-Geschäft von RTL zusammenarbeiten. Die übrigen Titel und Ableger werden verkauft oder eingestellt. Auch für die Beteiligung an dem Fußballmagazin "11 Freunde" werde ein Verkauf geprüft.

"Der Verbund von TV-, Streaming- und Publishing-Geschäften von RTL Deutschland macht Sinn", sagte Thomas Rabe, der sowohl Chef von RTL Deutschland, der RTL Group als auch vom Mutterkonzern Bertelsmann ist. "Er schafft einen erheblichen Mehrwert von etwa 75 Millionen Euro jährlich in so wichtigen Bereichen wie Inhalte, Vermarktung, Tech & Data sowie bei den Corporate-Funktionen."

In die Kernmarken will RTL 80 Millionen Euro bis 2025 investieren, insbesondere in digitale Bezahlinhalte und digitale Dienstleistungen. Davon entfallen 30 Millionen Euro auf Das Bezahlangebot "stern+", 30 Millionen auf die übrigen Kernmarken und 20 Millionen Euro auf neue Räumlichkeiten.

Die Publishing-Geschäfte von RTL Deutschland bleiben überwiegend am Standort Hamburg. Bis Ende 2024 sollen dort neue Räumlichkeiten bezogen werden.

Die RTL Group hat RTL Deutschland mit dem Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr mit Wirkung zu Jahresbeginn 2022 zusammengeführt. RTL versprach sich seinerzeit Synergien von rund 100 Millionen Euro im Jahr.

Die RTL-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,80 Prozent bei 44,80 Euro.

DJG/mgo/cbr

FRANKFURT (Dow Jones)