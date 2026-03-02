RTL-Aktie in Rot: Übernahme von Sky Deutschland vor Prügfung durch EU

RTL hat die geplante Übernahme von Sky Deutschland bei der EU-Kommission angemeldet.

Wie es auf der Webseite der Kommission heißt, läuft die vorläufige Frist bis zum 8. April.

"Die RTL Group bestätigt, dass sie die Europäische Kommission gemäß der EU-Fusionskontrollverordnung offiziell über die geplante Übernahme von Sky Deutschland (DACH) informiert hat", teilte das Unternehmen mit. Die Bertelsmann-Tochter hatte den Kauf von Sky Deutschland im Juni 2025 angekündigt.

RTL arbeite "konstruktiv mit der EU-Kommission zusammen und ist zuversichtlich, die wettbewerbsrechtliche Genehmigung zu erhalten und die Transaktion im ersten Halbjahr 2026 abzuschließen", so das Unternehmen weiter.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die RTL-Aktie zeitweise 1,6 Prozent tiefer.

DOW JONES