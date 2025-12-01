RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|Trotz Erkrankung
|
01.12.2025 16:46:39
RTL-Aktie leichter: Gottschalk ist zurück in Samstagabendshow - Stellenabbau geplant
Am Sonntagabend machte Thomas Gottschalk seine Erkrankung öffentlich. Nach seinen heftig diskutierten Auftritten bei der Bambi-Gala und der Romy-Verleihung sagte der 75-Jährige in einem "Bild"-Interview: "Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Karten auf den Tisch legen. Ich habe Krebs." Und weiter: "Ich kann nicht mehr auftreten. Ich muss gesund werden."
Medikamente mit Nebenwirkungen
Gottschalk-Ehefrau Karina berichtete in dem "Bild"-Interview, ihr Mann habe knapp vier Monate zuvor eine schwere, komplizierte Krebsoperation gehabt. "Die Diagnose war heftig. Epitheloides Angiosarkom. Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht. Thomas wurde sofort operiert." Ihr Mann sei noch ein zweites Mal operiert worden und nehme bis heute starke Medikamente.
"Erst bei der Bambi-Verleihung realisierten wir, welche Nebenwirkung diese Medikamente haben", sagte Gottschalks Ehefrau. Er selbst sagte der "Bild" weiter: "Ich war nicht darauf vorbereitet, dass mir jemals so etwas passieren könnte. Mit diesen Tabletten fühle ich mich, als würde ich mit meinem Kopf in einer Waschmaschine stecken. Ich kannte mich so selbst nicht. Inzwischen weiß ich, das sind die Schmerzmittel."
Mit seinen Reden bei der Romy-Gala am Freitagabend sowie gut zwei Wochen zuvor bei der Bambi-Verleihung in München hatte Gottschalk für Irritationen gesorgt. Die sonst so souveräne TV-Legende wirkte angeschlagen, teils fahrig und unkonzentriert. Insbesondere in sozialen Netzwerken ergoss sich Häme.
RTL will bis zu 1.000 Stellen in Deutschland streichen
RTL plant laut einem Zeitungsbericht einen größeren Stellenabbau in Deutschland. Der Medienkonzern mit Sitz in Köln wolle zwischen 800 und 1.000 Beschäftigte abbauen, berichtet die Wirtschaftswoche. Die Pläne beträfen die gesamte Sendergruppe in Deutschland, zu der neben dem Stammhaus RTL unter anderem auch der Sender Vox, der Nachrichtensender n-tv und der Streamingdienst RTL+ gehören.
Dem Vernehmen nach habe die RTL-Geschäftsleitung einen Sozialplan über Stellenabbau mit dem Betriebsrat ausgehandelt. Mehrere Teilbetriebe von RTL sollten eingestellt werden, in denen es aufgrund von Betriebsschließungen zu betriebsbedingten Kündigungen kommen werde. Die Geschäftsführung wolle die Details des Stellenabbauplans am heutigen Montagabend der obersten RTL-Führungsebene vorstellen, berichtet das Magazin. Die Belegschaft solle am Dienstag informiert werden.
Das Unternehmen war kurzfristig nicht für eine Stellungnahme zu dem Bericht zu erreichen.
Gegenüber der Wirtschaftswoche sagte eine Sprecherin von RTL Deutschand, das Unternehmen äußere sich grundsätzlich nicht zu Spekulationen.
Die RTL-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,03 Prozent tiefer bei 33,70 Euro.
BERLIN (dpa-AFX) / DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu RTLmehr Nachrichten
|
17:29
|'Wiwo'/Werbeflaute: RTL streicht bis zu 1.000 Stellen in Deutschland (dpa-AFX)
|
16:42
|RTL will bis zu 1.000 Stellen in Deutschland streichen - Magazin (Dow Jones)
|
16:09
|VERMISCHTES/ROUNDUP: Gottschalk will trotz Krebsdiagnose Bühnen-Abschied feiern (dpa-AFX)
|
15:59
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schwächelt am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
12:31
|ROUNDUP/RTL: Gottschalk wird in Samstagabendshow auftreten (dpa-AFX)
|
12:27
|XETRA-Handel So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
10:04
|MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RTL von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu RTLmehr Analysen
|24.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|RTL Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.25
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|RTL Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.25
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|21.06.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|24.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|RTL Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.25
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|RTL
|33,70
|-0,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.