RTL Aktie

RTL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Personalie 12.05.2026 20:30:00

RTL-Aktie: Neuer CEO, neuer CFO: RTL Group stellt Management neu auf

RTL-Aktie: Neuer CEO, neuer CFO: RTL Group stellt Management neu auf

Die RTL Group bekommt einen neuen Finanzvorstand. Wie das Unternehmen mitteilte, wird Alexander von Torklus den Posten Ende September übernehmen.

Er ist bislang Executive Vice President Corporate Controlling und Strategy bei der Muttergesellschaft Bertelsmann und folgt auf Björn Bauer. Bauer geht ebenfalls als CFO zur Bertelsmann-Musiktochter BMG. Zudem hat bei RTL nun wie angekündigt Clément Schwebig den CEO-Posten von Thomas Rabe übernommen.

Schwebig ist kürzlich in den Verwaltungsrat von RTL eingezogen und sitzt mittlerweile auch im Vorstand von Bertelsmann. Die Personalie war bereits im November 2025 angekündigt worden. Rabe, der RTL und Bertelsmann bislang in Personalunion geführt hat, zieht sich wie angekündigt zum Ende des Jahres aus dem Konzern zurück. Sein Nachfolger an der Bertelsmann-Spitze wird Thomas Coesfeld, derzeit Leiter von BMG.

Bertelsmann hatte Ende April angekündigt, seine Musiktochter BMG mit dem US-Label Concord des Investors Great Mountain Partners zusammenzuführen. CEO der neuen BMG wird der bisherige Concord-CEO Bob Valentine.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

RTL-Aktie im Plus: Spekulationen um Sky-Deal geben Aktie Rückenwind
RTL-Aktie steigt: Neue Hoffnung auf Genehmigung der Sky-Transaktion
RTL-Aktie sackt optisch ab - Warum Anleger dies locker sehen können

Bildquelle: Eric Streichen,360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu RTL

mehr Nachrichten