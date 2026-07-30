RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|Neue Saison
|
30.07.2026 11:03:39
RTL-Aktie schwächer: MotoGP-TV-Rechte erworben
Von der kommenden Saison an werde der Kölner Privatsender von den Motorrad-Weltmeisterschaften in Deutschland im Pay-TV bei Sky Sport und erstmals auch im Free-TV komplett exklusiv berichten, teilte RTL mit. RTL hatte Sky Anfang Juni vollständig übernommen.
Die bis 2030 geltende Vereinbarung beinhalte alle Grand-Prix-Rennen, Sprints, Qualifyings und Trainings der MotoGP. Diese würden live bei Sky Sport übertragen. Hinzu kämen alle Rennen und Sessions der Moto2 und Moto3.
Ausgewählte Rennen würden zudem im Free-TV zu sehen sein. Wo die Grand Prix im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein werden, teilte RTL noch nicht mit. In diesem Jahr zeigt noch DF1 zwölf Rennen pro Jahr im Free-TV.
Die RTL-Aktie verliert via XETRA zeitweise 0,15 Prozent auf 32,95 Euro.
/clu/DP/zb
UNTERFÖHRING (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu RTL
|
27.07.26
|MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RTL von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.07.26
|MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.07.26
|Mehr Fußball im Free-TV: RTL überträgt Leipzig-Gladbach, Aktie gibt nach (dpa-AFX)
|
13.07.26
|MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
06.07.26
|MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RTL von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
02.07.26
|RTL-Aktie: Ausbau von NFL-Angebot - Rechte für Sky statt DAZN (dpa-AFX)
|
29.06.26