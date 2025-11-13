Warner Bros. Discovery Aktie
WKN DE: A3DJQZ / ISIN: US9344231041
|Nachfolger für Rabe
|
13.11.2025 13:02:45
RTL-Aktie stabil: RTL präsentiert neuen Chef für die Konzernführung
Wie die Bertelsmann-Tochter mitteilte, wird Clément Schwebig den Posten im Mai 2026 übernehmen und in den Verwaltungsrat einziehen. Er kommt von Warner Bros. Discovery. Der stellvertretende RTL-CEO und COO Elmar Heggen wird seine Posten Ende des Jahres abgeben, allerdings im Verwaltungsrat bleiben. Björn Bauer bleibt CFO.
Die RTL-Aktie notiert via XETRA zeitweise unverändert bei 33,75 Euro.
DOW JONES
