Warner Bros. Discovery Aktie

WKN DE: A3DJQZ / ISIN: US9344231041

Nachfolger für Rabe 13.11.2025 13:02:45

RTL-Aktie stabil: RTL präsentiert neuen Chef für die Konzernführung

Die RTL Group hat einen Nachfolger für den scheidenden CEO Thomas Rabe gefunden.

Wie die Bertelsmann-Tochter mitteilte, wird Clément Schwebig den Posten im Mai 2026 übernehmen und in den Verwaltungsrat einziehen. Er kommt von Warner Bros. Discovery. Der stellvertretende RTL-CEO und COO Elmar Heggen wird seine Posten Ende des Jahres abgeben, allerdings im Verwaltungsrat bleiben. Björn Bauer bleibt CFO.

Die RTL-Aktie notiert via XETRA zeitweise unverändert bei 33,75 Euro.

DOW JONES

