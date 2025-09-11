RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|Häufiger als angekündigt
|
11.09.2025 22:44:00
RTL-Aktie: Stefan Raab kündigt gleich drei Auftritte bei RTL an
Der Entertainer teilte auf Instagram mit, nicht nur am Dienstag und Mittwoch, sondern auch am Donnerstag um 20.15 auf Sendung gehen zu wollen. "Langsam wird die Woche, ne!?", sagt er in einem am Abend veröffentlichten Beitrag in dem Netzwerk. Darunter ist zu lesen: "Also, noch mal zum Mitschreiben: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag!"
Eine Stimme aus dem Off sagt: "Wenn der Chef mehr Sendezeit wünscht, bekommt er die auch." Die neue Sendung heißt "Die Stefan Raab Show" und ist nach Angaben von Raab und RTL auf dem Sender sowie auf der Streaming-Plattform RTL+ zu sehen.
In den vergangenen Tagen hatte der 58-jährige Raab auf seinem Instagram-Account bereits mehrere schwarze Kacheln gepostet und diese mit rätselhaften Kommentaren versehen - etwa mit ".182.012" oder "+-*:".
/cco/DP/nas
KÖLN (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu RTLmehr Nachrichten
|
17:59
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
15:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: So steht der MDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
10.09.25
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
10.09.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
10.09.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX leichter (finanzen.at)
|
10.09.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
09.09.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
Analysen zu RTLmehr Analysen
|10:39
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.25
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|RTL Hold
|Warburg Research
|11.08.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|RTL Neutral
|UBS AG
|10:39
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.25
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|RTL Hold
|Warburg Research
|11.08.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|RTL Neutral
|UBS AG
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|21.06.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|10:39
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.25
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|RTL Hold
|Warburg Research
|11.08.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|RTL Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RTL
|35,25
|-1,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Entscheid im Fokus: ATX und DAX schließen im Plus -- US-Indizes letztlich stärker - neue Rekorde -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Neue Allzeithochs in Japan
Am heimischen Aktienmarkt agierten Anleger am Donnerstag mit leichten Käufen. An der Börse in Deutschland ging es auch nach oben. An der Wall Street ging es aufwärts. An den Börsen in Asien dominieren die Bullen.