RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|Zahlenvorlage
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13.05.2026 16:13:01
RTL-Aktie verliert trotzdem: Streaming-Boom gleicht Rückgänge im Werbegeschäft aus
Insgesamt verringerten sich die Werbeumsätze um 3,2 Prozent auf 663 Millionen Euro. Der TV-Werbeumsatz sank dabei deutlich um 6,5 Prozent auf 474 Millionen Euro. Die Erlöse mit digitaler Werbung stiegen indessen um 14,6 Prozent auf 118 Millionen Euro.
Gut lief es bei den Streaming-Diensten. Hier kletterte der Umsatz um 27 Prozent auf 141 Millionen Euro. Im Geschäft mit der Produktion von Sendungen bei der Inhaltetochter Fremantle war der Umsatz mit 372 Millionen Euro nur moderat rückläufig.
RTL Group setzen Talfahrt fort - schwaches TV-Werbegeschäft
Die Aktien von RTL haben am Mittwoch die herben Vortagesverluste ausgeweitet. Die RTL-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 3,64 Prozent schwächer bei 29,10 Euro.
Mit 29,25 Euro fielen sie auf das niedrigste Niveau seit Anfang 2025. Die Anteilsscheine der zum italienischen Medienkonzern MFE gehörenden Sendergruppe ProSiebenSat.1 gaben zur Wochenmitte um 0,8 Prozent nach.
Die TV-Werbeeinnahmen von RTL seien im ersten Jahresviertel um 6,5 Prozent zurückgegangen, schrieb Annick Maas vom Investmenthaus Bernstein. Das Geschäft leide nach wie vor unter der zunehmenden Konkurrenz durch Streaming-Anbieter.
Auch die konjunkturelle Schwäche auf dem deutschen Markt belaste RTL und ProSiebenSat.1.
/err/stk
LUXEMBURG (dpa-AFX)
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