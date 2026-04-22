RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
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22.04.2026 20:09:00
RTL darf Sky kaufen - Entscheidung der EU-Kommission
Für 150 Millionen Euro übernimmt RTL den Bezahlsender Sky Deutschland. Mit dem Deal wollen die Kölner angesichts des schwierigen Werbemarkts das eigene Abogeschäft stärken. Aus Brüssel gibt es dafür nun grünes Licht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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