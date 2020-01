RTL Deutschland sichert sich UEFA-Übertragungsrechte

Wie das Unternehmen mitteilte, hat es ab der Saison 2021/22 die vollumfänglichen TV-Rechte an den beiden europäischen Vereins-Wettbewerben UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League erworben. Der Vertrag mit der UEFA hat eine Laufzeit von Jahren bis Mai 2024. RTL will Spiele sowohl in den beiden frei empfangbaren Sendern RTL und Nitro als auch im Videoportal TV Now zeigen. Finanzielle Details nannte RTL nicht.

