RTL Aktie

WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

02.12.2025 10:05:38

RTL Deutschland streicht rund 600 Stellen im Konzern

KÖLN (dpa-AFX) - RTL Deutschland baut im Zuge einer Neustrukturierung rund 600 Stellen ab. Man stehe vor zwei großen Herausforderungen - dem tiefgreifenden Wandel im Medienmarkt und der schwierigen konjunkturellen Lage, sagte RTL-Deutschlandchef Stephan Schmitter der Deutschen Presse-Agentur./svv/DP/jha

