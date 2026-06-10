RTL Aktie

RTL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

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10.06.2026 13:39:00

RTL-Managerin Inga Leschek: Wie der »King of GerMMAny« zum Risiko wird

RTL-Managerin Inga Leschek machte Christian Eckerlin zum Star – dabei hat der Kampfsportler und Bordellbesitzer eine kriminelle Vergangenheit. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft erneut, der Sender reagiert zunehmend nervös.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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