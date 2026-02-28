RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|
28.02.2026 13:29:00
RTL meldet Sky-Deutschland-Übernahme bei EU-Kommission an
RTL hat die Übernahme von Sky Deutschland bei der EU-Kommission angemeldet. Nun wird Brüssel prüfen, ob der Deal wettbewerbsrechtlich zulässig ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
