12.03.2026 08:04:39

RTL peilt 2026 Umsatzplus an - Operatives Ergebnis soll ebenfalls steigen

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Medienkonzern RTL rechnet nach einem schwachen 2025er-Ergebnis mit einer leichten Besserung im laufenden Jahr. So soll der Umsatz auf 6,1 bis 6,2 Milliarden Euro steigen, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mit. Im vergangenen Jahr fiel der Erlös wegen des schwachen TV-Werbemarkts und eines rückläufigen Umsatzes bei der Inhaltetochter Fremantle um vier Prozent auf etwas mehr als sechs Milliarden Euro. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) sank um acht Prozent auf 661 Millionen Euro.

Im laufenden Jahr soll der operative Gewinn auf rund 725 Millionen Euro nach oben klettern. Wichtigster Grund für den erwarteten Anstieg ist die erwartete Profitabilität der Streaming-Dienste. 2025 lagen diese operativ noch im Minus. Das Gewinnziel liegt über der Durchschnittsprognose der von Bloomberg befragten Analysten. Anders sieht dies beim Umsatz aus. Hier haben die Experten bisher einen etwas stärkeren Anstieg auf dem Zettel. Das 2025er-Ergebnis lag im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen. RTL gehört zum Bertelsmann-Konzern. Knapp ein Viertel der Anteile befinden sich im Streubesitz./zb/jha/

