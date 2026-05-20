RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
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20.05.2026 14:29:00
RTL-SDR V4 eingestellt: Beliebter SDR-Stick erreicht das Aus
Der RTL-SDR V4 verschwindet vom Markt. Ein Nachfolger mit Einschränkungen ist bereits geplant.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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