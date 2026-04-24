RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|Nach EU-Freigabe
|
24.04.2026 12:04:00
RTL strukturiert Führung neu - Aktie schwächer
Mit dem Vollzug der Übernahme, der für den 1. Juni erwartet wird, sollen den Angaben zufolge zudem Elke Walthelm und Michael Radelsberger von Sky Deutschland in die Geschäftsführung berufen werden. Bereits zum 1. Mai wechselt Julia Kloke als Finanzchefin von der Bertelsmann-Tochter Riverty zu RTL Deutschland.
Position im Streaming- und TV-Markt soll ausgebaut werden
Gleichzeitig verlassen die bisherigen Manager Ingrid Heisserer und Carsten Schwecke das Unternehmen. Die neue Führung soll sich aus Vertreterinnen und Vertretern beider Unternehmen zusammensetzen und die Integration von RTL und Sky vorantreiben.
Die EU-Kommission hatte die Übernahme am Mittwochabend ohne Auflagen gebilligt. Die RTL Group hatte die Pläne zur Übernahme im Juni 2025 angekündigt. Ziel ist es, die Position im Streaming- und TV-Markt gegenüber großen internationalen Anbietern zu stärken und das Geschäft mit Abonnements auszubauen.
Die RTL-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,78 Prozent tiefer bei 38,20 Euro.
/svv/DP/jha
KÖLN/LUXEMBURG (dpa-AFX)
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