RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|
01.12.2025 16:42:40
RTL will bis zu 1.000 Stellen in Deutschland streichen - Magazin
DOW JONES--RTL plant laut einem Zeitungsbericht einen größeren Stellenabbau in Deutschland. Der Medienkonzern mit Sitz in Köln wolle zwischen 800 und 1.000 Beschäftigte abbauen, berichtet die Wirtschaftswoche. Die Pläne beträfen die gesamte Sendergruppe in Deutschland, zu der neben dem Stammhaus RTL unter anderem auch der Sender Vox, der Nachrichtensender n-tv und der Streamingdienst RTL+ gehören.
Dem Vernehmen nach habe die RTL-Geschäftsleitung einen Sozialplan über Stellenabbau mit dem Betriebsrat ausgehandelt. Mehrere Teilbetriebe von RTL sollten eingestellt werden, in denen es aufgrund von Betriebsschließungen zu betriebsbedingten Kündigungen kommen werde. Die Geschäftsführung wolle die Details des Stellenabbauplans am heutigen Montagabend der obersten RTL-Führungsebene vorstellen, berichtet das Magazin. Die Belegschaft solle am Dienstag informiert werden.
Das Unternehmen war kurzfristig nicht für eine Stellungnahme zu dem Bericht zu erreichen.
Gegenüber der Wirtschaftswoche sagte eine Sprecherin von RTL Deutschand, das Unternehmen äußere sich grundsätzlich nicht zu Spekulationen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/sha/ros
(END) Dow Jones Newswires
December 01, 2025 10:43 ET (15:43 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RTLmehr Nachrichten
|
17:29
|'Wiwo'/Werbeflaute: RTL streicht bis zu 1.000 Stellen in Deutschland (dpa-AFX)
|
16:42
|RTL will bis zu 1.000 Stellen in Deutschland streichen - Magazin (Dow Jones)
|
16:09
|VERMISCHTES/ROUNDUP: Gottschalk will trotz Krebsdiagnose Bühnen-Abschied feiern (dpa-AFX)
|
15:59
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schwächelt am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
12:31
|ROUNDUP/RTL: Gottschalk wird in Samstagabendshow auftreten (dpa-AFX)
|
12:27
|XETRA-Handel So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
10:04
|MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RTL von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu RTLmehr Analysen
|24.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|RTL Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.25
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|RTL Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.25
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|21.06.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|24.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|RTL Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.25
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|RTL
|33,70
|-0,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.