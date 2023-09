RTS-Papier LSR-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe LSR-Investition eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LSR-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse MIC Handel mit LSR-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 792,80 RUB wert. Hätte ein Anleger 10 000 RUB zu diesem Zeitpunkt in die LSR-Aktie investiert, befänden sich nun 12,614 LSR-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der LSR-Aktie auf 748,20 RUB belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 437,44 RUB wert. Das entspricht einem Minus von 5,63 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at