RTS-Papier LUKOIL Oil Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LUKOIL Oil Company verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LUKOIL Oil Company-Aktie Investoren gebracht.

Am 21.09.2018 wurde das LUKOIL Oil Company-Papier via Börse MIC gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4 737,50 RUB wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 RUB in die LUKOIL Oil Company-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,111 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 577,84 RUB, da sich der Wert eines LUKOIL Oil Company-Anteils am 20.09.2023 auf 6 432,50 RUB belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,78 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at