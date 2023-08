RTS-Papier Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Magnitogorsk Iron Steel Works-Investment verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Magnitogorsk Iron Steel Works gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Magnitogorsk Iron Steel Works-Anteile an der Börse MIC gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 39,57 RUB. Wenn ein Anleger damals 1 000 RUB in das Magnitogorsk Iron Steel Works-Papier investiert hätte, befänden sich nun 25,272 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2023 gerechnet (53,06 RUB), wäre die Investition nun 1 340,79 RUB wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,08 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at