RTS-Papier Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Mobile TeleSystems (Spons ADRs) eingebracht

Wer vor Jahren in Mobile TeleSystems (Spons ADRs) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 18.07.2020 wurde das Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Papier an der Börse MIC wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 321,70 RUB. Bei einer 1 000-RUB-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,108 Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 295,70 RUB gerechnet, wäre die Investition nun 919,18 RUB wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8,08 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at