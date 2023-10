RTS-Papier Moscow Exchange MICEX-RTS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Moscow Exchange MICEX-RTS-Investment abgeworfen

Am 13.10.2013 wurde die Moscow Exchange MICEX-RTS-Aktie an der Börse MIC wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 67,50 RUB. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 RUB in den Konzern investierten, besitzen nun 14,815 Moscow Exchange MICEX-RTS-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 762,81 RUB, da sich der Wert eines Moscow Exchange MICEX-RTS-Papiers am 12.10.2023 auf 186,49 RUB belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 176,28 Prozent angezogen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at