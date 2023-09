RTS-Papier Moscow Exchange MICEX-RTS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Moscow Exchange MICEX-RTS-Investition eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Moscow Exchange MICEX-RTS-Aktie Investoren gebracht.

Am 15.09.2013 wurden Moscow Exchange MICEX-RTS-Anteile via Börse MIC wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 65,00 RUB wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 RUB in die Moscow Exchange MICEX-RTS-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,538 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2023 auf 170,67 RUB (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 262,57 RUB wert. Mit einer Performance von +162,57 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at