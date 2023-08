RTS-Papier Mvideo PJSC-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Mvideo PJSC bedeutet

Am 28.08.2018 wurden Mvideo PJSC-Anteile an der Börse MIC gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 407,90 RUB. Wenn man vor 5 Jahren 100 RUB in die Mvideo PJSC-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,245 Anteilen. Die gehaltenen Mvideo PJSC-Papiere wären am 25.08.2023 51,07 RUB wert, da der Schlussstand 208,30 RUB betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -48,93 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at