RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nebius von vor 10 Jahren eingebracht

Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
29.12.2025 10:03:51
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Nebius-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 15,82 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Nebius-Aktie investiert hätte, hätte er nun 63,231 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 26.12.2025 auf 87,59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 538,41 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 5 538,41 USD, was einer positiven Performance von 453,84 Prozent entspricht.
Nebius war somit zuletzt am Markt 22,07 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
