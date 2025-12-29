RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nebius von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Nebius-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Nebius-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 15,82 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Nebius-Aktie investiert hätte, hätte er nun 63,231 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 26.12.2025 auf 87,59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 538,41 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 5 538,41 USD, was einer positiven Performance von 453,84 Prozent entspricht.

Nebius war somit zuletzt am Markt 22,07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at