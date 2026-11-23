Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|Lohnende Nebius-Anlage?
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23.11.2026 10:03:36
RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nebius von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Nebius-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Nebius-Anteile bei 75,35 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 132,714 Nebius-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 790,98 USD, da sich der Wert einer Nebius-Aktie am 20.11.2026 auf 81,31 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 7,91 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Nebius einen Börsenwert von 23,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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