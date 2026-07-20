RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nebius von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Nebius-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Nebius-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 52,79 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 189,430 Nebius-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.07.2026 33 663,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 177,71 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 236,64 Prozent.

Der Nebius-Wert an der Börse wurde auf 44,74 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at