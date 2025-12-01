Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Nebius Aktie

WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

Lohnende Nebius-Investition? 01.12.2025 10:04:31

RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nebius-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Nebius-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Nebius-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Nebius-Anteile an diesem Tag bei 15,89 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,293 Nebius-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.11.2025 auf 94,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 597,04 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 497,04 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Nebius belief sich zuletzt auf 23,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

