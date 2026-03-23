RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nebius-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Nebius-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 14,98 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nebius-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,676 Nebius-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 785,18 USD, da sich der Wert eines Nebius-Papiers am 20.03.2026 auf 117,62 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 685,18 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Nebius eine Börsenbewertung in Höhe von 29,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at