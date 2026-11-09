RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nebius-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Nebius-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Nebius-Anteile bei 111,28 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,899 Nebius-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 116,36 USD, da sich der Wert eines Nebius-Papiers am 06.11.2026 auf 129,49 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +16,36 Prozent.

Jüngst verzeichnete Nebius eine Marktkapitalisierung von 35,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at