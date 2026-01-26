RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nebius von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Nebius eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Nebius-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Nebius-Papiers betrug an diesem Tag 13,26 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 75,415 Nebius-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 23.01.2026 7 126,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 94,50 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 612,67 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Nebius zuletzt 23,81 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

