RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nebius von vor 5 Jahren abgeworfen
Nebius-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 68,08 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Nebius-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,469 Nebius-Anteilen. Die gehaltenen Nebius-Aktien wären am 16.01.2026 159,71 USD wert, da der Schlussstand 108,73 USD betrug. Damit wäre die Investition 59,71 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für Nebius eine Börsenbewertung in Höhe von 27,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
