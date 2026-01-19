Nebius Aktie

Nebius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 19.01.2026 10:04:02

RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nebius von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nebius-Aktie Investoren gebracht.

Nebius-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 68,08 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Nebius-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,469 Nebius-Anteilen. Die gehaltenen Nebius-Aktien wären am 16.01.2026 159,71 USD wert, da der Schlussstand 108,73 USD betrug. Damit wäre die Investition 59,71 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Nebius eine Börsenbewertung in Höhe von 27,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nebius

mehr Nachrichten