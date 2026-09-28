Nebius Aktie

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WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

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Profitabler Nebius-Einstieg? 28.09.2026 10:03:45

RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nebius von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Nebius-Aktien verdienen können.

Am 28.09.2021 wurde die Nebius-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 79,45 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Nebius-Aktie investierten, hätten nun 1,259 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 25.09.2026 298,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 237,33 USD belief. Mit einer Performance von +198,72 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Nebius betrug jüngst 64,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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