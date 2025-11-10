RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nebius von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Nebius-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 10.11.2024 wurden Nebius-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 19,92 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,020 Nebius-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Nebius-Papiers auf 111,28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 558,63 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 458,63 Prozent gleich.

Nebius wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27,95 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

